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Даниленко Федот Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Даниленко Федот Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, с. Косачев.

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