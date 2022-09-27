Фомин Павел Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Павел Кузьмич

Фомин Павел Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Павел Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Островки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.