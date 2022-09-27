Головань Андр. Нестр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловань Андр. Нестр.

Головань Андр. Нестр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Головань Андр. Нестр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Хоружевка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.