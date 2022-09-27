Кутель Даниил Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутель Даниил Серг.

Кутель Даниил Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кутель Даниил Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Хмеловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.