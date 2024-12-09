Слухов Вас. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлухов Вас. Никол.

Слухов Вас. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слухов Вас. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Жаренской, с. Пиксаси.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.