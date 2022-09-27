Неживов Григ. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеживов Григ. Григ.

Неживов Григ. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Неживов Григ. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Гундоровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.