Нюнкин Григ. Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНюнкин Григ. Яков.

Нюнкин Григ. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нюнкин Григ. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Рыбинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.