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Кропот Пав. Корн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кропот Пав. Корн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Яцковской

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