Валеев Шовель Абдул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Шовель Абдул

Валеев Шовель Абдул

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Валеев Шовель Абдул
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Акташевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.