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Решетнев Александр Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Решетнев Александр Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Шиловичская, д. Иванино

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