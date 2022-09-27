Сухорученко Мих. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорученко Мих. Фед.

Сухорученко Мих. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухорученко Мих. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.