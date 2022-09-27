Варвас Альберт Юганнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвас Альберт Юганнов

Варвас Альберт Юганнов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варвас Альберт Юганнов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Мустельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.