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Бабкин Олимпий он же Леонтий Данилов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабкин Олимпий он же Леонтий Данилов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд

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