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Муравенко Никиф. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муравенко Никиф. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюменский уезд, Богандинск., д. Котошт.

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