Матареин Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатареин Семен Ефимович

Матареин Семен Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матареин Семен Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Кушманская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.