Матросов Куприян Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатросов Куприян Фед.

Матросов Куприян Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матросов Куприян Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, Кошелевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.