Лазаренко Вас. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Вас. Ефим.

Лазаренко Вас. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазаренко Вас. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Чернянской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.