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Мурзайка Илья Зиновьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мурзайка Илья Зиновьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Муратовская вол.

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