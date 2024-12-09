Курилько Пав. Сидор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилько Пав. Сидор.

Курилько Пав. Сидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курилько Пав. Сидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Петропавлов., с. Махнат.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.