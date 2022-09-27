Лебеда Артемий Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебеда Артемий Семен.

Лебеда Артемий Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебеда Артемий Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Романовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.