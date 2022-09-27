Муравский Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравский Александр Петров

Муравский Александр Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муравский Александр Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.