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Дувин Серг. Яким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дувин Серг. Яким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Дроздовск., с. Орловки

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