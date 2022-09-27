Реутов Михаил Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутов Михаил Никандрович

Реутов Михаил Никандрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Реутов Михаил Никандрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Петропавловской, д. М. Косырг.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.