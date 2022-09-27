Иванов Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Максим Иванович

Иванов Максим Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Максим Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Яниковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.