Купцов Герас. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Герас. Петр.

Купцов Герас. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Купцов Герас. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Екатеринин., Пичугово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.