Мещеряков Серг. Сам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеряков Серг. Сам.

Мещеряков Серг. Сам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мещеряков Серг. Сам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.