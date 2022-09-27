Кашевский Алвдислав Станисл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашевский Алвдислав Станисл.

Кашевский Алвдислав Станисл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кашевский Алвдислав Станисл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Влодавский уезд, гм. Турно, д. Парцы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.