Ахметов Абдул Галей Абдул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Абдул Галей Абдул.

Ахметов Абдул Галей Абдул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахметов Абдул Галей Абдул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close