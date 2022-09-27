Кабанов Еремей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Еремей Евстафьевич

Кабанов Еремей Евстафьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кабанов Еремей Евстафьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.