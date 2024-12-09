Крутин Илья Евламп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутин Илья Евламп.

Крутин Илья Евламп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крутин Илья Евламп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, гор. Херсона

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.