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Кунов Константин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кунов Константин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ста…., д. Нак….

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