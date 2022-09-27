Андреев Дмитр. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Дмитр. Андр.

Андреев Дмитр. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Дмитр. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Рузский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.