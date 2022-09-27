Снегов Никол. Кирил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнегов Никол. Кирил.

Снегов Никол. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Снегов Никол. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Пустородицкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.