Полянский Константин Селиверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянский Константин Селиверстов

Полянский Константин Селиверстов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полянский Константин Селиверстов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Тундинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.