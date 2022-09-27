Боглай Род. Лукьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоглай Род. Лукьян.

Боглай Род. Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боглай Род. Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Лыщичской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.