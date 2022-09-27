Малышкин Филипп Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышкин Филипп Семенов

Малышкин Филипп Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малышкин Филипп Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Малышенской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.