Кутихин Мих. Лукьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутихин Мих. Лукьян.

Кутихин Мих. Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кутихин Мих. Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Моршанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.