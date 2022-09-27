Александрович Адам Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрович Адам Игнатьев

Александрович Адам Игнатьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александрович Адам Игнатьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Минский уезд, Сверженской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.