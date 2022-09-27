Фалькенштерн Александр Христиан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалькенштерн Александр Христиан.

Фалькенштерн Александр Христиан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фалькенштерн Александр Христиан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Акимовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.