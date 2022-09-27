Гофман Август Карл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГофман Август Карл.

Гофман Август Карл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гофман Август Карл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Туккумский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.