Тудвасев Иван Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТудвасев Иван Иван.

Тудвасев Иван Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тудвасев Иван Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Купровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.