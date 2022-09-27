Остроухов Сем. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстроухов Сем. Игн.

Остроухов Сем. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остроухов Сем. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Марковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.