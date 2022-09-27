Терентьев Сергей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Сергей Ив.

Терентьев Сергей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терентьев Сергей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Быковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.