Воронович Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронович Семен Иванович

Воронович Семен Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронович Семен Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Подороской, Арапово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.