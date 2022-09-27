Тетешин Терентий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетешин Терентий Павлович

Тетешин Терентий Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тетешин Терентий Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Куксайская, д. Ракинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.