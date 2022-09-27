Потемкин Маким Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемкин Маким Трофимович

Потемкин Маким Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потемкин Маким Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Изгарская, д. Мобаксар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.