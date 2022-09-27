Кожаров Пав. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожаров Пав. Игн.

Кожаров Пав. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожаров Пав. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Чермасанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.