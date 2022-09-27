Луманов Петр Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуманов Петр Андр.

Луманов Петр Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Луманов Петр Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Короваевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.