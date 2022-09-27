Медведев Александр Максим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Александр Максим.

Медведев Александр Максим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведев Александр Максим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, Рунданск., д. Сталкен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.