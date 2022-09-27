Грипнов Сем. Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрипнов Сем. Игнат.

Грипнов Сем. Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грипнов Сем. Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Акмагнитской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.